В 2025 году в Прикамье продолжится совершенствование налогового законодательства

Министерство экономического развития Пермского края подвело итоги работы за прошлый год и обозначило планы на 2025 год. Губернатор Дмитрий Махонин на встрече с министром экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяной Чуксиной отметил важность формирования благоприятного инвестиционного климата. «Именно налоговая политика способна оказать существенное влияние на экономическое поведение предпринимателей, принимающих решения относительно направлений и величины инвестиций. В связи с этим она должна быть не просто справедливой, но и сбалансирована с учетом интересов бюджета региона и самого бизнеса»,— подчеркнул глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татьяна Чуксина рассказала, что в Прикамье одним из востребованных инструментов налогового стимулирования активности бизнеса является механизм инвестиционного налогового вычета (ИНВ) для приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). В прошлом году статус «приоритетный инвестиционный» получили 34 проекта, общий объем вложений которых составит более 65 млрд руб. При этом часть компаний планирует воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета.

В прошлом году был расширен перечень категорий приоритетных инвестиционных проектов, которые могут воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета. К нему отнесли и «высокопроизводительный ПИП». К ним будут относиться проекты тех предприятий, которые, инвестируя в обновление основных фондов, повышают производительность труда. Льготная ставка налога на прибыль для малого и среднего бизнеса (МСП) составит 6%, для не МСП — 15%. За счет регионального бюджета для таких предприятий размер инвестиционного налогового вычета составит 80%, за счет федерального бюджета инвестор имеет право применить дополнительно еще 10%.

Кроме того, с января этого года расширено право применения инвестиционного налогового вычета. Теперь им могут воспользоваться компании, которые оказывают безвозмездную имущественную поддержку образовательным организациям. В прошлом году были также введены льготы по налогу на имущество для санаторно-курортных организаций, концессионеров, участвующих в проектах с объемом инвестиций более 10 млрд руб., газораспределительных организаций.

В регионе сохраняется налоговая поддержка субъектов МСП, применяющих спецрежимы. До конца 2027 года продлены преференции по упрощенной системе налогообложения (УСН) для резидентов техно- и индустриальных парков, до конца 2025 года будут действовать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Для стимулирования развития ИТ-сферы введены пониженные ставки для налогоплательщиков из реестров аккредитованных ИТ-организаций и российского ПО.

Дмитрий Махонин поручил минэкономразвития Пермского края продолжить в этом году работу по совершенствованию эффективности регионального налогового законодательства. В том числе губернатор дал указание министру обратить внимание на малые технологические компании (МТК), разрабатывающие инновационные продукты.

«Сегодня перед нами стоит федеральная задача — до 2030 года обеспечить рост выручки МТК не менее чем в семь раз к уровню 2023 года. В Пермском крае сейчас работают 88 таких компаний с объемом выручки за 2023 год 23,2 млрд руб. Большинство из них трудятся в стратегически важных для нашего государства сферах: научных исследований, разработок компьютерного ПО, производства компьютеров, электронных и оптических изделий. По количеству МТК в Приволжском федеральном округе Пермский край занимает второе место после Республики Татарстан. На территории региона необходимо создать благоприятные условия для роста таких компаний, которые разрабатывают инновационные продукты, увеличивают число высокотехнологичных рабочих мест, повышают конкурентоспособность региона и формируют устойчивую экосистему научно-технического предпринимательства»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.