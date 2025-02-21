Спецпосланник Трампа Уиткофф рассказал о дружеских отношениях с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что у него сложились «дружеские отношения» с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в том числе за счет этого удалось договориться об освобождении из заключения в России американца Марка Фогеля.

На инвестиционном форуме в Майами Стив Уиткофф рассказал о поездке в Москву в середине февраля, по итогам которой был освобожден Марк Фогель. «Поездка была отличная. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривал с ним, развивал дружбу и отношения, которые привели к тому, что Марк сел в самолет»,— сказал Стив Уиткофф (цитата по Sky News).

11 февраля приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали прилетевшему в Москву Стиву Уиткоффу. В обмен Вашингтон освободил обвиняемого в США в отмывании денег россиянина Александра Винника. The

Washington Post писала, что в этот день Стив Уиткофф провел трехчасовую беседу с Владимиром Путиным. В Кремле эту информацию комментировать не стали.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян