Дмитрий Артюхов: чистая вода в дома Надымского района начнет поступать летом

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) чистая вода в квартиры жителей начнет поступать летом, сообщили в правительстве округа. Как рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов после рабочей встречи по развитию района с его главой Дмитрием Жаромских, сегодня здесь уже модернизированы водоочистные и канализационные станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Жаромских и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Жаромских и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Надымский район заметно преображается в последние годы. Но кроме благоустройства территорий, ремонта дорог и обновления фасадов домов решаем наболевший для жителей вопрос качества питьевой воды. Понимаем, что одним обновлением водоочистных сооружений вопрос качества воды не решить, поэтому планомерно занимаемся и заменой сетей. В ближайшие три года в Надыме заменим 4636 м труб»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Как сообщил Дмитрий Жаромских, в 2025 году в Надыме будет проводиться капремонт дороги по ул. Зверева — от кольца до ул. Полярной, этот участок станет частью единого пешеходного маршрута протяженностью 2,6 км. Также в этом году завершатся работы по реконструкции дорог на ул. Топчева и на выезде из Надыма. Всего в течение года в городе планируют отремонтировать 17 участков дорог в городе, в поселениях — более 14 км. Всего в прошлом году в Надымском районе было отремонтировано более 10 км дорог.

Кроме того, в Надыме планируется обустроить Сквер первопроходцев в месте, где в прошлом году был установлен горельеф «Пять строителей», и начнется подготовка к юбилею города, которму в 2027 году исполнится 55 лет. Ко Дню Победы в Надыме реконструируют мемориал «Вечный огонь», в селе Нори откроется новый памятник, внимание уделят и другим памятным местам Надымского района. Помощь с благоустройством памятных мест район также окажет Волновахскому муниципальному округу в Донецкой Народной республике (ДНР).

Напомним, в конце января губернатор Ямала обсудил строительство соцобъектов с главой Пуровского района Кириллом Трапезниковым. На особый контроль в осенне-зимний период поставлены вопросы ЖКХ и уборки снега.

Ирина Пичурина