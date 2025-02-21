Кремль не заметил смещения администрации Трампа в пророссийскую сторону

В Кремле не считают, что администрация Белого дома становится более пророссийской. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации бизнесмена Илона Маска в социальных сетях о презрении украинцев к Владимиру Зеленскому и его вероятной неудаче на следующих выборах.

«Я думаю, это неправильное ощущение»,— сказал господин Песков в ходе общения с журналистами. По его словам, в отличие от риторики других стран, российская позиция в отношении «киевского режима» понятна и последовательна. «Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным, тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая, скорее оно порождает отвратительную, действительно коррупциогенную атмосферу»,— уточнил представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил и закономерность утренних заявлений госсекретаря США Марко Рубио: «Поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое отражение в очень эмоциональных высказываниях».

Сегодня, 21 февраля, госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд заявлений о нынешних отношениях Киева и Вашингтона. По оценке господина Рубио, Дональд Трамп оказался недоволен украинским президентом, а некоторые его поступки и вовсе раздражают главу Белого дома. В качестве примера Марко Рубио привел срыв сделки по минеральным ресурсам. Американский госсекретарь назвал такое поведение Владимира Зеленского лживым.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».