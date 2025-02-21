Рубио обвинил Зеленского во лжи о сделке по минералам

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ложном заявлении относительно сделки между странами по редкоземельным металлам. По словам господина Рубио, украинский президент сказал, что Киев намерен заключить сделку, и «в ней есть смысл», однако ее нужно «провести через законодательный процесс».

«Он (Владимир Зеленский.— "Ъ") сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс". Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так»,— рассказал госсекретарь США в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов озвучил сам Владимир Зеленский в октябре 2024 года. На прошлой неделе он отклонил предложение США. Предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. По данным Axios, США направили Киеву «улучшенную» версию соглашения. Источники портала отмечают, что советники украинского президента рекомендовали ему согласиться на предложение.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».