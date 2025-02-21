Зарубежные СМИ: Почему соглашение между Израилем и "Хамасом" оказалось под угрозой?

Израиль готовится наступать на Западном берегу после взрывов недалеко от Тель-Авива. По данным газеты «Маарив», «Хамас» готовил теракт и установил бомбы в трех автобусах. Но таймеры были настроены неправильно: время «до» и «после полудня» перепутано, так что взрывы произошли не в час пик, а ночью. Никто не пострадал. На этом фоне премьер Биньямин Нетаньяху приказал начать масштабную операцию на Западном берегу Иордана. Другая угроза прекращению огня — ситуация вокруг обмена пленными. Накануне группировка передала тела четырех заложников, это в том числе мальчики Ариэль и Кфир Бибас, а также их мать Шири. Но израильские военные утверждают, что тела женщины среди останков нет и обвиняют боевиков в осознанной провокации. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias / Reuters Фото: Nir Elias / Reuters

Газета Haaretz отмечает, что передача тел заложников усилила возмущение тем, как правительство Израиля справляется с кризисом. Собеседники издания называют действия «Хамаса» преднамеренными психологическими манипуляциями, направленными на углубление разногласий в обществе и подрыв доверия к властям. Оппозиция обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он делает ставку на военные действия в ущерб переговорам. Однако сторонники жесткой линии утверждают, что такая позиция необходима, чтобы «Хамас» не использовал заложников как инструмент давления в будущем.

«Аль-Джазира» напоминает, что, по версии «Хамаса», Шири Бибас и ее дети погибли в результате израильских авиаударов, хотя независимого подтверждения этой информации нет. Журналисты отмечают, что передача тел произошла в условиях крайне хрупкого перемирия, в то время как продолжаются переговоры об освобождении других заложников.

Само соглашение о прекращении огня снова оказалось под угрозой из-за серии взрывов трех автобусов недалеко от Тель-Авива. The Times of Israel ссылается на израильские спецслужбы, которые называют произошедшее терактами, бросающими вызов всей системе безопасности страны. Нетаньяху приказал армии активизировать операции на Западном берегу, возложив ответственность за взрывы на палестинские боевые группировки. Вместе с тем некоторые аналитики предупреждают, что это только запустит очередной виток насилия.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы. Политический аналитик «Аль-Джазиры» заявил, что выводы о виновных делать рано, и даже допустил, что за атакой могут стоять крайне правые радикалы из самого Израиля, чтобы подтолкнуть власти к продолжению войны.

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