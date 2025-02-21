На сегодняшний день более тысячи москвичей достигли возраста 100 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице средняя ожидаемая продолжительность жизни превысила 79 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что в скором времени этот показатель дойдет до 100 лет... Столица располагает к активному образу жизни и долголетию»,— сказала госпожа Ракова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По представленным заммэра данным, 58 тыс. москвичей достигли возраста 90 лет, 412 тыс.— 80 лет. Госпожа Ракова также привела результаты исследования аналитического центра НАФИ: десять из десяти опрошенных москвичей считают, что на продолжительность их жизни влияют не генетика и внешние обстоятельства, а их собственные действия и решения.

По итогам 2023 года продолжительность жизни в России составила рекордные 73,5 года, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. 29 февраля 2024 года президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, обозначил, что средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить не менее 78 лет.

Полина Мотызлевская