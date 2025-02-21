Дума Березовского рассмотрит изменения в процедуру избрания мэра

Дума Березовского муниципального округа (Свердловская область) рассмотрит проект изменений в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на конкурс главы города. Об этом сообщили на официальной странице думы во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно проекту, конкурсная комиссия будет представлять депутатам всех кандидатов, прошедших во второй этап конкурса. Исключение будут составлять те кандидаты, в отношении которых было вынесено решение о непредставлении. Согласно действующим правилам, конкурсная комиссия, которая состоит наполовину из местных депутатов и наполовину из представителей главы региона, в ходе второго этапа конкурса отбирает кандидатов, которых представляет думе, а депутаты избирают мэра голосованием.

Председатель думы Березовского Алексей Горевой заявил, что решение должно помочь разрешить проблемную ситуацию, которая сложилась после несостоявшегося переизбрания главы города. «К сожалению, последние недели мы предстаём перед всей страной не в лучшем свете. В сложившейся ситуации нет вины Думы, или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами»,— сказал он.

По его словам, изменения в процедуру конкурса позволят избежать ситуации, когда в финальный этап конкурса проходят кандидаты, которых затем называют «техническими». Спикер выразил уверенность, что в случае принятия проекта закона новый глава будет успешно избран.

Господин Горевой отметил, что считает неразумными высказывания о том, что Юлия Маслакова является «техническим кандидатом». «Нельзя назвать техническим кандидата, обладающего большим опытом работы и необходимыми компетенциями, который сначала получил поддержку конкурсной комиссии в составе представителей региональной власти и муниципальной Думы, а затем одержал победу с большим перевесом»,— добавил он.

Проект закона рассмотрят на заседании думы 27 февраля.

Напомним, выборы главы Березовского муниципального округа состоялись 30 января. На втором этапе конкурса комиссией были отобраны два кандидата — действующий мэр города Евгений Писцов и сотрудница местной администрации Юлия Маслакова. В ходе голосования депутатов большинство высказались за кандидатуру госпожи Маслаковой, которую называли «техническим» кандидатом. Депутаты думы тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова».

Юлия Маслакова попыталась оспорить в суде решение думы, указав на нарушение избирательного законодательства. На собственную инаугурацию она не явилась.

Подробнее о ситуации вокруг выборов главы Березовского — в материале «Победители засудят».

Анна Капустина