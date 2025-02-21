NYT: Рубио «успокаивал» европейских союзников после переговоров США и России

После встречи делегаций России и США в Эр-Рияде американский госсекретарь Марко Рубио провел частный телефонный разговор с европейскими коллегами из Великобритании, Франции, Германии и Италии, объясняя значение этих переговоров и отсутствие на них представителей Украины или Европы, пишет The New York Times (NYT).

По данным резюме телефонного разговора, которые есть у NYT, Марко Рубио подчеркивал: переговоры с Россией не означают резкого отхода от американской политики, но были необходимы для оценки того, насколько Москва настроена на дипломатическое решение конфликта на Украине. «Администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия соглашения с Россией»,— приводит NYT слова американского госсекретаря в диалоге с европейскими чиновниками.

Господин Рубио объяснил, что союзников США не пригласили на переговоры, поскольку в основном разговор был сосредоточен на отношениях Москвы и Вашингтона. Как передает NYT со слов Марко Рубио, власти США осознавали, что «Россия может попытаться использовать переговоры, чтобы посеять разногласия на Западе. В конце телефонного разговора госсекретарь пообещал держать союзников в курсе событий и призвал сохранять единство, отмечает NYT.

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений, а также формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Европейские политики подчеркивали, что переговоры о мире не могут проходить без участия Европы и Киева. Глава МИД Италии Антонио Таяни говорил, что Марко Рубио после встречи в Эр-Рияде заверил собеседников: Европа будет участвовать в переговорах, поскольку вводила санкции против России.

О разладе в отношениях Европы и США из-за Украины — в материале «Ъ» «О бедном Зеленском замолвили слово».

Лусине Баласян