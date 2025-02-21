«Мечел» получил чистый убыток 37 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году ПАО «Мечел» получил чистый убыток в сумме 37,1 млрд руб. после прибыли 22,3 млрд руб. в 2023 году. Формирование этого показателя обусловлено ростом себестоимости продаж и расходов после повышения ключевой ставки и признанием убытка от утраты контроля над зарубежными активами компании, указано в отчете компании за прошлый год.

За 2024 год финансовые расходы «Мечела» составили 45,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2023-ем. Затраты увеличились из-за существенного роста ключевой ставки Банка России. Консолидированная выручка предприятия от реализации третьим лицам снизилась на 5% до 387,5 млрд руб. У в 2023-ем. Торговый оборотный капитал предприятия уменьшился на 31,5 млрд руб. по сравнению с данными на конец 2023 года и оказался на уровне 21,2 млрд рублей. Наибольшее влияние на его динамику оказало снижение запасов на 15,7 млрд руб., рост кредиторской задолженности и налогов к уплате на общую сумму 26,5 млрд руб. Это частично нивелировалось ростом дебиторского долга на 10,9 млрд руб.

Виталина Ярховска