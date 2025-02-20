FT: США призвали G7 не называть Россию «агрессором» в итоговом заявлении

Спецпредставители США выступают против того, чтобы в заявлении G7 по случаю трех лет с начала боевых действий на Украине Россию называли «агрессором», сообщили Financial Times (FT) пять западных чиновников. По их словам, участие президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-саммите объединения 24 февраля пока не согласовано.

Как пишет FT, американская сторона настаивает, чтобы в коммюнике G7 не использовалась фраза «российская агрессия» и другие выражения, которые упоминаются членами объединения с февраля 2022 года. «Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над этим и надеемся на соглашение», — сказал неназванный источник газеты.

Два собеседника FT отмечают, что настойчивость администрации президента США Дональда Трампа в смягчении формулировок отражает «более широкий сдвиг» в политике Вашингтона, «направленный на описание войны как ''конфликта''». В заявлении G7 по случаю годовщины боевых действий в 2024 году пять раз упоминалось слово «агрессия», отмечает FT.

Тем временем, как сообщили источники Reuters, США впервые с начала боевых действий на Украине отказались подписать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением действий России. С февраля 2022 года было принято шесть подобных резолюций, соавтором каждой из которых выступали США.

О риторике Трампа по Украине и России — в материале «Ъ» «Изберись сам».

Лусине Баласян