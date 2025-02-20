Более 750 воронежцев пострадали из-за гололеда за неделю

С 13 по 19 февраля из-за гололеда получили травмы 769 жителей Воронежской области. Большинству из них оказали помощь амбулаторно, 74 пациентам понадобилась госпитализация. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Также за неделю установлено 18 случаев обморожения и один переохлаждения. Госпитализация потребовалась четырем гражданам.

Всего за этот период с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 3 076 человек, в том числе 2 237 в Воронеже.

За предыдущие две недели из-за гололеда пострадали 1 038 человек: 190 с 29 января по 5 февраля и 848 с 6 по 12 февраля.

Воронежский Гидрометцентр объявил на завтра штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Температура в области опустится до -21°С.

Алина Морозова