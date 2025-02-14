Почти 850 жителей Воронежской области пострадали из-за гололеда за неделю

С 6 по 12 февраля из-за гололеда получили травмы 848 жителей Воронежской области. Большинству из них помощь оказали амбулаторно, 95 пациентам понадобилась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также за неделю установили пять случаев обморожения, два случая переохлаждения и два инцидента с падением оледенений на людей. Госпитализация потребовалась четырем гражданам.

Всего за этот период в медучреждения Воронежской области с травмами обратились 3 279 человек, в том числе 2 346 в облцентре.

Неделей ранее из-за гололеда пострадали 190 человек, в последнюю неделю января — десять.

Алина Морозова