В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Из-за «аномально холодной погоды» в Воронежской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 21 февраля температура в регионе будет ниже нормы на 7–9°С, в среднем по области она составит -13°С…-21°С. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

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По той же причине Гидрометцентр России ввел в Воронежской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18:00 21 февраля.

Также во всех регионах Черноземья объявлен желтый уровень опасности из-за прогнозируемого тумана. Он ожидается с 18:00–21:00 20 февраля до 6:00–9:00 21 февраля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

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Алина Морозова