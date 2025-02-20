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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Из-за «аномально холодной погоды» в Воронежской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 21 февраля температура в регионе будет ниже нормы на 7–9°С, в среднем по области она составит -13°С…-21°С. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По той же причине Гидрометцентр России ввел в Воронежской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18:00 21 февраля.

Также во всех регионах Черноземья объявлен желтый уровень опасности из-за прогнозируемого тумана. Он ожидается с 18:00–21:00 20 февраля до 6:00–9:00 21 февраля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Фотогалерея

Как в Воронеже устраняли последствия крупного снегопада

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Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девушка везет на санках ребенка

Девушка везет на санках ребенка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Уборка улиц Воронежа от снега

Уборка улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал

Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

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Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девушка везет на санках ребенка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Уборка улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

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Алина Морозова