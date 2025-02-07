В Воронежской области за две недели из-за гололеда пострадали 200 человек
С 23 января по 5 февраля из-за гололеда в Воронежской области пострадали 200 человек. Большинству их них оказали амбулаторную помощь, 28 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ
Также за две недели в области зафиксировали один случай переохлаждения.
Всего за это время с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 5 489 человек, в том числе 4 053 в Воронеже.
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