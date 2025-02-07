В Воронежской области за две недели из-за гололеда пострадали 200 человек

С 23 января по 5 февраля из-за гололеда в Воронежской области пострадали 200 человек. Большинству их них оказали амбулаторную помощь, 28 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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Также за две недели в области зафиксировали один случай переохлаждения.

Всего за это время с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 5 489 человек, в том числе 4 053 в Воронеже.

Фотогалерея Как в Воронеже справляются с февральскими снегопадами Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Движение в облцентре с утра было довольно плотным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одна из улиц Воронежа во время снегопада Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы ждут транспорта на остановке Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Расчистка одной из улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Девушка везет на санках ребенка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Уборка улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал Фото: Пресс-служба администрации Воронежа Следующая фотография 1 / 13 Движение в облцентре с утра было довольно плотным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одна из улиц Воронежа во время снегопада Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы ждут транспорта на остановке Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Расчистка одной из улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Девушка везет на санках ребенка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Уборка улиц Воронежа от снега Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал Фото: Пресс-служба администрации Воронежа Смотреть

Алина Морозова