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Коммерсантъ FM
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В Воронежской области за две недели из-за гололеда пострадали 200 человек

С 23 января по 5 февраля из-за гололеда в Воронежской области пострадали 200 человек. Большинству их них оказали амбулаторную помощь, 28 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Также за две недели в области зафиксировали один случай переохлаждения.

Всего за это время с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 5 489 человек, в том числе 4 053 в Воронеже.

Фотогалерея

Как в Воронеже справляются с февральскими снегопадами

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Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девушка везет на санках ребенка

Девушка везет на санках ребенка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Уборка улиц Воронежа от снега

Уборка улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал

Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

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Движение в облцентре с утра было довольно плотным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одна из улиц Воронежа во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы ждут транспорта на остановке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ночью в районах города, по данным мэрии, работали 75 комбинированных дорожных машин

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С началом осадков на улицах города началась обработка противогололедными материалами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Расчистка одной из улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На улицах усилена работа дворников комбинатов благоустройства

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Более 3 тыс. т пескосмеси было использовано за ночь для обработки городских улиц и тротуаров, сообщили в мэрии облцентра

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Девушка везет на санках ребенка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Женщина с собакой переходят заснеженную дорогу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Частный сектор в Воронеже с дорогой, посыпанной песком

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Уборка улиц Воронежа от снега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за обильного снегопада на время был закрыт каток на Адмиралтейской площади, однако после обеда он снова заработал

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

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Алина Морозова

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