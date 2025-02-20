Евробонды ведут в суд

Совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев, а также дочь его делового парт­нера Валерия Гарева хотят взыскать в Арбитражном суде Пермского края более $860 тыс. с ПАО «СИБУР Холдинг». С исками к ПАО обратились также ИК «Финдом», которая требует свыше $719 тыс., и физлицо Надежда Михеева. Как указывают истцы, они приобрели еврооблигации компании SIBUR Securities DAC, которая зарегистрирована в Ирландии. Инвесторы считают, что своих обязательств по выплатам SIBUR Securities DAC в итоге не обеспечила. Эксперты полагают, что требования физических лиц должен рассматривать не арбитраж, а суд общей юрисдикции. При этом истцы должны доказать, что ПАО действительно контролирует зарубежную компанию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявления в Арбитражный суд Пермского края к ПАО «СИБУР Холдинг» от Лейлы Гараевой и Олега Стародубцева были зарегистрированы в феврале текущего года. Третьими лицами в рамках иска госпожи Гараевой заявлены SIBUR Securities DAC, Райффайзенбанк и ООО «ИК „Финдом“». Как следует из материалов суда, Лейла Гараева требует с ответчика более $559,48 тыс., а Олег Стародубцев — $305 тыс. Оба заявления приняты к производству. Иски к ПАО «СИБУР Холдинг» направили также ООО «Финдом», которое требует более $719 тыс., и физическое лицо На­дежда Михеева.

Олег Стародубцев и отец Лейлы Гараевой Валерий — совладельцы группы компаний «ПМД», которая занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. ООО «Инвестиционная компания „Финдом“» основано топ-менеджерами ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». Основной вид деятельности — брокерские услуги и услуги по доверительному управлению. Уставный капитал ООО — 71 млн руб. С господином Стародубцевым связаться не удалось. В ООО «ИК „Финдом“» подтвердили свое участие в судебном процессе, но сочли некорректным разглашение деталей спора до вынесения решения.

В группе СИБУР на запрос о предоставлении информации к моменту публикации материала не ответили.

По данным источников «Ъ-Прикамье», Лейла Гараева и Олег Стародубцев приобрели облигации зарегистрированного в Дублине (Ирландия) SIBUR Securities DAC. В частности, Олег Стародубцев в марте прошлого года купил 300 гарантированных облигаций со ставкой 3,45% и сроком погашения 23 сентября 2024 года. В указанный в договоре срок господин Стародубцев денежных средств не получил. Похожая ситуация сложилась и с Лейлой Гараевой. Как указывает Олег Стародубцев, ирландская компания является стопроцентной дочкой ПАО «СИБУР Холдинг». Это общество, согласно договору, «безусловно и безотзывно» гарантирует уплату всех сумм по обязательствам SIBUR Securities DAC.

Собеседники, знакомые с позицией «Финдома», говорят, что он требует взыскания долга с ПАО «СИБУР» в рамках антисанкционного законодательства. Так, компания SIBUR Securities DAC зарегистрирована в Ирландии, на территории так называемого недружественного государства. При этом в отношении таких лиц действует особый порядок исполнения обязательств, поэтому судебные претензии могут быть предъявлены ПАО «СИБУР», которое является гарантом по облигациям. «Российские компании, связанные с еврооблигациями, в рамках антисанкционных указов обязаны исполнить обязательства, если права владельцев таких облигаций учитываются российским депозитарием,— говорит источник.— Эти требования выполнены всеми компаниями, у которых наступил срок платежа. Единственным исключением стало ПАО „СИБУР Холдинг“ — выполнившее обязательства лишь частично, что повлекло ряд исков». По словам собеседника, Центробанк счел, что невыплата ответчиком долга по еврооблигациям является нарушением, и направил предписание о его устранении. В итоге ПАО и одно из его должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Согласно данным из открытых источников, держатели еврооблигаций, эмитентом которых является SIBUR Securities DAC, пытаются в различных судах взыскать средства еще с прошлого года. Так, ООО «УК „Максимум“» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о взыскании с ирландской компании более 1,65 млн руб. Суд первой инстанции оставил спор без рассмотрения, поскольку условия размещения этих еврооблигаций предусматривают рассмотрение споров в Лондонском международном арбитражном суде. В итоге апелляция решила, что в сложившихся обстоятельствах это препятствует доступу российского участника споров к правосудию.

Несколько иная ситуация сложилась с иском АО «Лотос плюс», которое действовало в интересах нескольких физических лиц. Арбитражный суд Москвы установил, что фактические заявители образуют группу клиентов общества. Они не могут подавать заявления в арбитраж, поскольку тот рассматривает корпоративные споры. В итоге первая, а затем апелляционная и кассационная инстанции решили, что дело должен рассматривать суд общей юрисдикции. Сейчас эти судебные акты оспариваются в Верховном суде, который признал подсудность российского арбитража.

Партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин отмечает, что ПАО «СИБУР Холдинг» — гарант по обязательствам эмитента облигаций SIBUR Securities DAC. По его мнению, истец вправе требовать задолженность, купонный долг, а также проценты по еврооблигациям с российской компании. «Однако то, что данный иск Олега Стародубцева подсуден арбитражному суду, представляется сомнительным. Он является физическим лицом, облигации очевидно приобретены им не в рамках осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, его требования должен рассматривать суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Это, видимо, Тобольский городской суд Тюменской области»,— говорит эксперт.

«Российские суды сталкиваются с новой волной исков от инвесторов, требующих от российских компаний выплат по их еврооб­лигациям»,— говорит парт­нер FTL Advisers Игорь Кузнец. По его словам, инвесторы, которые приобрели еврооблигации иностранных компаний, связанных с российским бизнесом, не получают выплат из-за ограничений на движение капитала. «Схема выпуска еврооблигаций часто предполагала создание иностранной „специальной компании“ для привлечения средств, которые затем направлялись в российскую компанию в виде займа. Соответственно, выплаты инвесторам делала она. Однако в настоящее время российские компании не могут перечислять средства иностранным эмитентам еврооблигаций»,— объясняет эксперт.

Господин Кузнец отмечает, что некоторые структуры идут навстречу инвесторам и производят прямые выплаты, минуя своих иностранных эмитентов; другие же отказываются, ссылаясь на отсутствие прямых обязательств. «Это приводит к судебным спорам, в процессе которых инвесторы пытаются доказать, что российская компания должна нести ответственность по обязательствам иностранного, связанного с ней лица,— поясняет Игорь Кузнец.— Судебная практика по таким делам только формируется, и исход дел зависит от того, удастся ли инвесторам доказать контроль российской компании над иностранным эмитентом».

Дмитрий Астахов