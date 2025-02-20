Саратовский губернатор сделал заявление по поводу вони в областном центре

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, в четверг, отреагировал на жалобы проживающих в областном центре граждан на едкий запах в воздухе. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Господин Бусаргин отметил, что на неприятный запах указывают жители нескольких районов Саратова, подобные обращения поступали и утром в среду. По его словам, специалисты постоянно анализируют воздух, по итогам 19 февраля превышений концентрации вредных веществ не было.

Губернатор со ссылкой на специалистов подчеркнул, что едкий запах может быть связан с атмосферными явлениями. Роман Бусаргин попросил компетентные органы проверить работу промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха.

Павел Фролов