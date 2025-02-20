В Саратове прокуратура начала проверку по сообщениям о наличии едкого запаха

Прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в Саратове. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, жители Саратова указывают на неприятный едкий запах в Заводском, Ленинском, Фрунзенском и Кировском районах. Специалисты органов госконтроля взяли пробы воздуха для анализа. Как только проверка завершится, прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сегодня губернатор Роман Бусаргин отреагировал на жалобы саратовцев касательно едкого запаха. По его поручению компетентные органы проверят работу промышленных предприятий и увеличат частоту взятия проб воздуха. Специалисты допустили, что неприятный запах связан с атмосферными явлениями.

Павел Фролов