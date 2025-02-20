В Краснодаре объявили ракетную опасность

Вечером 20 февраля в Краснодаре объявили сигнал «Ракетная опасность». Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Внимание! "Ракетная опасность". Сохраняйте спокойствие»,— говорится в сообщении официального приложения МЧС России.

Жителям краевой столицы рекомендуют соблюдать спокойствие, избегать открытых участков улиц и находиться в помещениях без окон до получения сигнала «Отбой».

Днем 20 февраля жители Краснодара получили предупреждение об угрозе БПЛА. Вечером того же дня система оповещения сработала в Приморско-Ахтарске.

Ранее городская ЕДДС пояснила, что регулярные СМС-оповещения о беспилотной опасности не свидетельствуют о прямой атаке на территорию города или других населенных пунктов, указанных в уведомлениях.

Анна Гречко