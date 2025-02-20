В Краснодаре объявили ракетную опасность
Вечером 20 февраля в Краснодаре объявили сигнал «Ракетная опасность». Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Внимание! "Ракетная опасность". Сохраняйте спокойствие»,— говорится в сообщении официального приложения МЧС России.
Жителям краевой столицы рекомендуют соблюдать спокойствие, избегать открытых участков улиц и находиться в помещениях без окон до получения сигнала «Отбой».
Днем 20 февраля жители Краснодара получили предупреждение об угрозе БПЛА. Вечером того же дня система оповещения сработала в Приморско-Ахтарске.
Ранее городская ЕДДС пояснила, что регулярные СМС-оповещения о беспилотной опасности не свидетельствуют о прямой атаке на территорию города или других населенных пунктов, указанных в уведомлениях.