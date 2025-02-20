В Приморско-Ахтарске включили сирену

В Приморско-Ахтарске включили систему оповещения населения. В своем Telegram-канале глава муниципалитета Максим Бондаренко призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что ситуация находится под контролем властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Господин Бондаренко также обратился к жителям станиц Ольгинской и Приазовской. Он призвал их оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в анонимных Telegram-каналах распространили сведения, что в Славянске-на-Кубани работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Пользователи пишут, что в небе над городом были слышны три взрыва, однако официальных подтверждений этому не было. Также в соцсетях сообщалось якобы об угрозе БПЛА на нескольких кубанских НПЗ.

Днем 20 февраля предупреждение об угрозе БПЛА получили жители Краснодара. Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анна Гречко