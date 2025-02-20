Путин поговорил с военными, перешедшими границу с Украиной в Курской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами подразделений 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, рассказали в Кремле. Военнослужащие участвуют в боевых действиях на территории Курской области и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства поблагодарил командиров и личный состав за выполнение задач на территориях «вклинения противника» в Курской области, следует из сообщения Кремля.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года. Накануне, 19 февраля, Владимир Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Тогда же президент сообщил, что морпехи 810-й гвардейской бригады пересекли государственную границу в Курской области. До этого тульские десантники взяли под контроль дорогу Суджа—Рыльск.