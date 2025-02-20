Режим повышенной готовности ввели в границах 3 м от провала на улице Керченской

Администрация Нижнего Новгорода задним числом ввела режим повышенной готовности после провала грунта на улице Керченской Канавинского района. Соответствующее постановление от 20 февраля опубликовано на сайте мэрии, сам режим действует с 13 февраля, когда и произошел провал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Зону режима повышенной готовности установили в границах 3 м от провала грунта рядом с коллектором у дома №13А по улице Керченской. АО «Нижегородский водоканал» поручено выполнить аварийно-восстановительные работы.

Как писал «Ъ-Приволжье», провал внезапно образовался под ногами нижегородца, когда он решил сократить путь по газону. Пострадавший отделался ушибами. Канализационную линию, где просел грунт, построили в 1971 году и ни разу капитально не ремонтировали. Трубопровод залегает на глубине около 9 м. Специалисты ремонтируют шестиметровый участок коллектора диаметром 2 м.

Галина Шамберина