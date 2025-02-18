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В Нижнем Новгороде начался ремонт участка, где человек провалился под землю

«Нижегородский водоканал» начал ремонтировать участок канализации в районе улицы Керченская, 13а, где 13 февраля человек провалился под землю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ремонт участка канализации в районе Керченской улицы

Ремонт участка канализации в районе Керченской улицы

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт участка канализации в районе Керченской улицы

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Канализационная линия, где просел грунт, была построена в 1971 году и ни разу капитально не ремонтировалась. Износ сетей на некоторых участках достигает 95%.

Трубопровод залегает на глубине около 9 м. Специалисты отремонтируют шестиметровый участок коллектора диаметром 2 м. Работы придется проводить «в стесненных условиях городской застройки и проезжей части», отметили в правительстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», провал внезапно образовался под ногами нижегородца, когда он решил сократить путь по газону. Пострадавший отделался ушибами.

Елена Ковалева

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