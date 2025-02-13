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Нижегородец по пути на работу провалился на 10 метров под землю

В Нижнем Новгороде местный житель по пути на работу упал в провал, который внезапно образовался у него под ногами. По данным МЧС, он решил сократить путь и пройти по газону, но оказался под землей на глубине 10 метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской обласи

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской обласи

Спасатели МЧС вытащили пострадавшего и передали врачам. По предварительной информации, он отделался ушибами.

Место провала огорожено сигнальной лентой. Причина образования провала пока не известна.

Андрей Репин

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