Нижегородец по пути на работу провалился на 10 метров под землю

В Нижнем Новгороде местный житель по пути на работу упал в провал, который внезапно образовался у него под ногами. По данным МЧС, он решил сократить путь и пройти по газону, но оказался под землей на глубине 10 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской обласи Фото: ГУ МЧС по Нижегородской обласи

Спасатели МЧС вытащили пострадавшего и передали врачам. По предварительной информации, он отделался ушибами.

Место провала огорожено сигнальной лентой. Причина образования провала пока не известна.

Андрей Репин