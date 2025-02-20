Особняк из кедра довел до СИЗО

Красноярский суд заключил под стражу бывшего начальника отделения следственной части регионального главка МВД России 40-летнего Романа Андрийчука. СКР подозревает его в получении взятки от организатора незаконной вырубки леса в Иланском районе, дело которого он расследовал. Полицейский существенно занизил сумму инкриминируемого лесозаготовителю ущерба, а тот возвел ему под Красноярском особняк из кедра площадью 220 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За двухэтажный дом красноярский полицейский занизил ущерб лесозаготовителю на 72 млн руб.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю За двухэтажный дом красноярский полицейский занизил ущерб лесозаготовителю на 72 млн руб.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Суд отправил на два месяца в СИЗО бывшего начальника отделения следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемого в коррупции. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении СКР. В ведомстве не называют фамилию экс-полицейского. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Романе Андрийчуке, который два с половиной года назад уволился из органов по выслуге лет.

Основанием для ареста подполковника в отставке послужили материалы красноярского УФСБ России. Изложенные в них события произошли в 2021-2022 годах. Тогда Роман Андрийчук расследовал уголовное дело о незаконных рубках леса в Иланском районе, ущерб от которых составил более 182 млн руб. Организатору нелегального бизнеса, который приобрел спецтехнику, нанял бригаду лесорубов и водителей, было предъявлено обвинение по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В последующем следователь и его подопечный, считают силовики, наладили криминальное сотрудничество. Полицейский занизил со 182 млн до 110 млн руб. сумму инкриминируемого лесозаготовителю ущерба, «черный» лесоруб в благодарность за это возвел ему под Красноярском двухэтажный жилой дом из кедра площадью 220 кв. м. Материалы и услуги строителей обошлись предпринимателю в 2 млн руб., рыночная стоимость особняка, который проектировал сам подполковник, может составлять примерно 10 млн руб., рассказали источники. В последующем лесозаготовитель был осужден, с него взыскан ущерб в размере около 109 млн руб.

Бывший следователь сам оказался в роли подозреваемого. В отношении экс-полицейского завели дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Сам подполковник подозрения в свой адрес отрицает. Получить комментарий защиты не удалось.

В середине января красноярский суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего начальника региональной Госавтоинспекции Андрея Сиротинина, который в конце 2024 года ушел в отставку. Ему вменяется в вину получение взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) почти на 1 млн руб. за помощь в получении «красивых» госномеров на автомобили, а также превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в интересах своих знакомых. Одному из них главный красноярский гаишник якобы помог со сдачей теоретического экзамена на водительские права, другому — сохранить на машине тонировку.

Константин Воронов