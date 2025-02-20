Особняк из кедра довел до СИЗО
В Красноярске за коррупцию под стражу взят экс-следователь краевого главка МВД
Красноярский суд заключил под стражу бывшего начальника отделения следственной части регионального главка МВД России 40-летнего Романа Андрийчука. СКР подозревает его в получении взятки от организатора незаконной вырубки леса в Иланском районе, дело которого он расследовал. Полицейский существенно занизил сумму инкриминируемого лесозаготовителю ущерба, а тот возвел ему под Красноярском особняк из кедра площадью 220 кв. м.
За двухэтажный дом красноярский полицейский занизил ущерб лесозаготовителю на 72 млн руб.
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю
Суд отправил на два месяца в СИЗО бывшего начальника отделения следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемого в коррупции. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении СКР. В ведомстве не называют фамилию экс-полицейского. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Романе Андрийчуке, который два с половиной года назад уволился из органов по выслуге лет.
Основанием для ареста подполковника в отставке послужили материалы красноярского УФСБ России. Изложенные в них события произошли в 2021-2022 годах. Тогда Роман Андрийчук расследовал уголовное дело о незаконных рубках леса в Иланском районе, ущерб от которых составил более 182 млн руб. Организатору нелегального бизнеса, который приобрел спецтехнику, нанял бригаду лесорубов и водителей, было предъявлено обвинение по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
В последующем следователь и его подопечный, считают силовики, наладили криминальное сотрудничество. Полицейский занизил со 182 млн до 110 млн руб. сумму инкриминируемого лесозаготовителю ущерба, «черный» лесоруб в благодарность за это возвел ему под Красноярском двухэтажный жилой дом из кедра площадью 220 кв. м. Материалы и услуги строителей обошлись предпринимателю в 2 млн руб., рыночная стоимость особняка, который проектировал сам подполковник, может составлять примерно 10 млн руб., рассказали источники. В последующем лесозаготовитель был осужден, с него взыскан ущерб в размере около 109 млн руб.
Бывший следователь сам оказался в роли подозреваемого. В отношении экс-полицейского завели дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Сам подполковник подозрения в свой адрес отрицает. Получить комментарий защиты не удалось.
В середине января красноярский суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего начальника региональной Госавтоинспекции Андрея Сиротинина, который в конце 2024 года ушел в отставку. Ему вменяется в вину получение взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) почти на 1 млн руб. за помощь в получении «красивых» госномеров на автомобили, а также превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в интересах своих знакомых. Одному из них главный красноярский гаишник якобы помог со сдачей теоретического экзамена на водительские права, другому — сохранить на машине тонировку.