66% жителей Казани регулярно занимаются спортом
Регулярные занятия физкультурой и спортом являются нормой жизни для 66% казанцев. Об этом сообщили на XXXVI сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По России процент людей, которые постоянно занимаются спортом, составляет 56,8%. За 20 лет этот показатель увеличился в 6 раз.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по развитию физической культуры и спорта.