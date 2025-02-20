66% жителей Казани регулярно занимаются спортом

Регулярные занятия физкультурой и спортом являются нормой жизни для 66% казанцев. Об этом сообщили на XXXVI сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По России процент людей, которые постоянно занимаются спортом, составляет 56,8%. За 20 лет этот показатель увеличился в 6 раз.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по развитию физической культуры и спорта.

Дарья Сайфиева