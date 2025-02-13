Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по реализации государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта». Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана вошел в комиссию по развитию физической культуры и спорта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Раис Татарстана вошел в комиссию по развитию физической культуры и спорта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председателем комиссии стал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместителем председателя комиссии — министр спорта РФ Михаил Дегтярев, а ответственным секретарем — замминистра спорта РФ Мгер Гандилян. Всего в составе комиссии будут работать 22 человека.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу «Развитие физической культуры и спорта».

Диана Соловьёва