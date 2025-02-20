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Коммерсантъ FM
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Кабмин выделил 40 млрд рублей на ежемесячные выплаты потерявшим жилье курянам

Правительство выделило около 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим свое жилье в результате боевых действий. Средства в размере 65 тыс. руб. будут получат 112,6 тыс. граждан, которые по состоянию на 1 августа 2024 года проживали на приграничных территориях. Ввести такие выплаты поручил президент Владимир Путин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании правительства премьер-министр попросил Минтруд держать на контроле организацию этих выплат в регионе. «Чтобы люди своевременно получали положенные им средства»,— сказал он.

18 февраля Владимир Путин пояснял, что 65 тыс. руб. будут начисляться до момента полного освобождения региона от оккупации и «дополнительно к тому, что сейчас люди получают». Выплата позволит «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество», говорил президент. Сейчас жителям приграничья Курской области положены в том числе компенсации за съем жилья, жилищные сертификаты, выплаты за частичную и полную утрату имущества.

Подробнее о инициативе президента читайте в материале «Ставка больше, чем Курск».

Полина Мотызлевская

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