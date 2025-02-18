Путин поручил ежемесячно выплачивать потерявшим жилье курянам по 65 тыс. рублей

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. руб. жителям Курской области, утратившим жилье. Мера поддержки будет действовать до полного освобождения региона от ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. руб. ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как уточнил президент, жилья лишились 112,6 тыс. жителей Курской области. По его словам, 65 тыс. руб. будут выплачиваться «дополнительно к тому, что сейчас люди получают». Владимир Путин сказал, что выплата позволит «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество».

Министр финансов Антон Силуанов на совещании сказал, что все выплаты из бюджета России жителям приграничных районов происходят в срок. Он уточнил, что речь идет о жилищных сертификатах, выплатах 150 тыс. руб. за утрату имущества, а также пенсиях, пособиях и социальных выплатах.

В сентябре правительство дополнительно выделило 3 млрд руб. на выплату компенсаций жителям Курской области, которые полностью утратили имущество первой необходимости. Размер выплат составил 150 тыс. руб. на человека. В ноябре экс-губернатор региона Алексей Смирнов говорил об увеличении компенсаций за потерю жилья. Выплата за частичную утрату имущества составила 200 тыс. руб., за полную — 400 тыс. руб. В декабре пресс-служба правительства Курской области сообщала, что единовременная выплата за потерю имущества предусмотрена в размере от 75 тыс. до 150 тыс. руб.

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