Путин: суды должны защищать как интересы государства, так и интересы граждан

Президент России Владимир Путин предложил судам обсудить защиту как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юрлиц. Об этом президент России заявил в Верховном суде на совещании российских судей. Владимир Путин напомнил о важности «социальной направленности правосудия».

«Нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан»,— отметил господин Путин. Он также заявил о важности работы военных судов по защите прав военнослужащих, в особенности участников СВО, а также их семей.

Президент напомнил, что с прошлого года иски о защите пенсионных прав, прав на социальные выплаты и льготы в суд может подать не только ответчик, но и истец. Также Владимир Путин заявил о важности справедливого урегулирования дел, связанных с оплатой труда, предоставлением господдержки, компенсаций, а также спорами, связанными с распоряжением средствами материнского капитала.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «С заботой о личном».