«Вылет "Сити" из турнира — это не только репутационные потери»

«Манчестер Сити» покидает Лигу чемпионов. Британский клуб не смог пройти в стыковых матчах мадридский «Реал». Вторую встречу на «Сантьяго Бернабеу» горожане проиграли королевскому клубу со счетом 1:3. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernat Armangue / AP Фото: Bernat Armangue / AP

Перед игрой наставник «Сити» Пеп Гвардиола заявлял, что шансы его команды пройти «Реал» меньше 1%. Но эксперты и букмекеры считали, что британский клуб может побороться. Еще бы: стоимость состава «Сити» составляет €1,3 млрд, а годовой бюджет — €800 млн. Но все эти умопомрачительные суммы не помогли Гвардиоле и его подопечным на «Сантьяго Бернабеу». Надежды начали таять быстро. Уже на четвертой минуте блестящий гол забил Килиан Мбаппе.

«Как побежал вперед Килиан Мбаппе! И Килиан Мбаппе отправляет мяч красивым, аккуратным ударом через Эдерсона! Показал Килиан — вот так вот! Дайте ему пространство, и он пожрет время».

Казалось, что может быть круче мяча «парашютиком» после передачи через все поле? Но «Реал» показал, что может. И на острие снова оказался Мбаппе, который своими финтами, как говаривали раньше, отправил в буфет одного из лучших защитников Европы Йошко Гвардиола. И не просто так комментатор Владимир Стогниенко заговорил о космосе: «Снова атакует мадридский "Реал", проталкивает мяч на Мбаппе. Мбаппе! Да, это прямо уровень был космический, Мбаппе улетел в космос от защитников "Манчестер Сити". Все от восторга просто воспарили над газоном».

Вылет «Сити» из турнира на столь ранней стадии — это не только репутационные, но и финансовые потери. Например, в прошлом сезоне британский клуб заработал в Лиге чемпионов больше €100 млн призовых, а в этом — меньше €9 млн. Даже у скромного французского «Бреста» больше. Правда, в ответном матче с ПСЖ «Брест» уступил 0:7. Стоит сказать, что за Париж первый гол в Лиге чемпионов забил Хвича Кварацхелия.

Что же касается «Сити», то в ближайшем будущем горожане должны выбраться из кризиса, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «"Манчестер Сити" упал так глубоко, что дальше, кажется, падать уже невозможно. Дальше должен быть только подъем. То, что он произойдет, уже видно по выступлению в премьер-лиге, там дела постепенно должны наладиться. Но когда этот подъем произойдет, насколько быстро, можно только гадать, уж слишком глубок кризис».

А пока Лига чемпионов продолжает свой путь без одного из самых богатых клубов континента. В следующую стадию турнира во второй день стыковых матчей вместе с «Реалом» и ПСЖ вышли «Боруссия» и ПСВ, который отцепил туринский «Ювентус». Голландский клуб выиграл на своем поле 3:1, забив решающий гол в дополнительное время. Кто с кем сыграет в 1/8 финала, мы узнаем в пятницу. Процедура жеребьевки стартует в 14:00. Прямую трансляцию из швейцарского Ньона будет вести онлайн кинотеатр-Okko.

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Владимир Осипов