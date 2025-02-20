Россиянка разбилась насмерть на Шри-Ланке при попытке сделать селфи

53-летняя туристка из России выпала из движущегося поезда на Шри-Ланке после попытки сделать селфи. Женщина умерла от полученных травм в больнице города Бадулла, сообщает Ada Derana.

По информации новостного портала, россиянка Ольга Перминова высунулась из вагона поезда «Поди Менике», следовавшего из Бадуллы в форт Коломбо, чтобы сделать фото. Туристка повисла на поручнях и не заметила выступающий камень. От удара женщина выпала из поезда и получила серьезные травмы головы.

Заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин сообщил ТАСС, что дипломатическое представительство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и репатриации тела погибшей.