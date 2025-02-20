Администратор Telegram-канала осужден за госизмену

Забайкальский краевой суд сегодня, 20 февраля, вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ России, мужчина являлся администратором Telegram-канала, «подконтрольного службе безопасности Украины».

В указанном канале с октября 2022 года администратор «вел антироссийскую пропаганду». Кроме того, житель Забайкалья собирал личные данные о военнослужащих и их родственниках, а полученную информацию «передавал иностранцам».

Решением суда фигуранту назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После отбывания наказания ему запрещено создавать и администрировать группы в социальных сетях сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, мужчина был задержан в феврале 2024 года на российско-монгольской границе. В УФСБ располагают информацией о том, что после прибытия в Монголию он «планировал обратиться в посольство США за получением политического убежища».

Влад Никифоров, Иркутск