Полномочия по определению стоимости платных парковок на дорогах местного значения переходят на краевой уровень

Депутаты заксобрания Пермского края рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере дорожной деятельности». Данная инициатива предусматривает передачу краевому правительству полномочий по определению методики расчета платы за использование платных парковок, расположенных на дорогах общего пользования местного значения, а также по установлению максимального размера платежа. Эти полномочия будут переданы с 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На данный момент правительство Пермского края определяет только методику и максимальный размер платы за парковки на дорогах регионального или межмуниципального значения. Для дорог местного значения методика разрабатывается и принимается муниципальными властями. Перераспределение полномочий, согласно пояснительной записке, связано с изменением федерального законодательства.