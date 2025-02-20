Трамп может передать гражданам часть сэкономленных Маском госсредств

Американский президент Дональд Трамп рассматривает механизм распределения средств, сэкономленных Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска. Власти США могут передать населению часть вырученных денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы думаем над тем, чтобы вернуть американским гражданам 20%, и направить еще 20% на погашение долга»,— сказал президент США в ходе саммита предпринимателей FII Priority в штате Флорида (цитата по The Wall Street Journal). Господин Трамп не привел подробностей плана.

19 февраля Илон Маск отреагировал на предложение пользователя соцсети Х на предложение вернуть населению сэкономленные DOGE средства в виде дивидендов. Предприниматель сказал, что уточнит такую возможность у главы государства. В четверг господин Маск написал на своей странице, что Дональд Трамп поддержал идею.

После вступления в должность в конце января президент США подписал указ об учреждении DOGE, его главой был назначен Илон Маск. На прошлой неделе прокуроры-демократы подали в суд на господ Трампа и Маска. Истцы утверждают, что американский президент создал DOGE без одобрения Конгресса и предоставил бизнесмену широкие полномочия без слушаний в Сенате.

Подробнее о работе департамента — в публикации «Ъ» «DOGE раздора».