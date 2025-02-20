Руководитель фракции «Единая Россия» награжден почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали инициативу о награждении руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Юрия Борисовца почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Постановление о награждении господина Борисовца внесли председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и налогам Алексей Мельников, а также его заместители — депутаты Александр Козюков и Анатолий Маховиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Юрий Борисовец — один из наиболее влиятельных предпринимателей и политиков Прикамья. Он является гендиректором ООО «Инвестиционно-управляющая компания РИАЛ». Избирался депутатом Законодательного собрания Пермской области, депутатом Госдумы РФ, с 2011 года руководит фракцией «Единая Россия» в заксобрании Прикамья.