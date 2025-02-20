Принадлежащий запрещенной Meta Instagram добавил отложенные и закрепленные сообщения

Сервис Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) добавил возможность пользователям планировать отправку сообщений на срок до 29 дней вперед, а также закреплять до трех чатов в верхней части диалога. В компании нововведение объясняют удобством для общения в разных часовых поясах и возможностью сохранять важные сообщения в активных групповых чатах.

Кроме того, на сервисе появилась поддержка перевода сообщений на 99 языков, а также возможность приглашать друзей в групповые чаты с помощью QR-кодов. Еще одной новой возможностью стала функция встроенного прослушивания и отправки музыки, что позволит пользователям одновременно слушать треки или делиться ими без необходимости переходить по внешним ссылкам.

Ранее платформа начала тестировать скрытую кнопку «не нравится» для комментариев. Также компания представила свой аналог CapCut.

Евгений Федуненко