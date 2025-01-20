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Коммерсантъ FM
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Принадлежащий запрещенной Meta Instagram представил свой аналог CapCut

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена) представила новое приложение для редактирования роликов Reels (аналог TikTok) — Edit. Само приложение является клоном CapCut, которое позволяло монтировать видео для публикации в TikTok. С 19 января TikTok запретили в США.

Приложение Edit уже доступно для предзаказа в App Store на iOS, оно выйдет 13 марта. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) отметили, что «сейчас много чего происходит, но наша задача — предоставить авторам самые лучшие инструменты». Само приложение они называют больше, чем просто программой для монтажа — это «полный набор творческих инструментов».

Среди функций есть отдельные вкладки для вдохновения и отслеживания идеи, инструменты редактирования, возможность делиться черновиками с другими авторами и друзьями, а также поделиться видео в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Есть возможность использовать такие инструменты, как зеленый экран или видеоналожение, также присутствует разбивка вовлеченности подписчиков и различные метрики.

Как Дональд Трамп попытается спасти соцсеть, которая помогла ему на выборах,— в материале «TikTok ушел, но обещал вернуться».

Евгений Федуненко

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