Принадлежащий запрещенной Meta Instagram тестирует скрытую кнопку «не нравится» для комментариев

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начала тестирование новой функции, благодаря которой пользователи смогут выразить недовольство комментариями. Эта опция дает возможность «приватно» сигнализировать о нежелательных или нерелевантных комментариях.

Общее число отметок «не нравится» не будет отображаться, а авторы сообщений не узнают, кто поставил отметку. Пока что это эксперимент, но в будущем соцсеть может использовать данные о «дизлайках» для ранжирования комментариев, понижая в выдаче наименее популярные.

В компании считают, что новая функция улучшит качество обсуждений в комментариях. Механизм «дизлайков» давно используется на Reddit, где он влияет на порядок отображения комментариев.

Ранее принадлежащий запрещенной Meta Instagram начал тестировать новую функцию, благодаря которой пользователи смогут сбросить систему рекомендаций. Также соцсеть добавила функцию создания цифровых копий с возможностями искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко