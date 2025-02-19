Петропавловский парк начнут благоустраивать в апреле

В Ярославле в апреле планируют приступить к работам по благоустройству Петропавловского парка. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В рамках первого этапа работ территорию очистят от валежника и поросли. Ко второму этапу смогут перейти только после получения согласования Минкульта РФ, так как парк является объектом культурного наследия федерального значения.

«На втором этапе, после получения всех согласований, у нас предусмотрено в этом году начало работ по благоустройству территории: отсыпка дорожек из отсева, установка лавочек, урн, скамеек и воссоздание той беседки, ее исторического облика, которая здесь раньше была»,— прокомментировал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Третий этап работ включает в себя обустройство освещения и камер видеонаблюдения. Сейчас проект этих работ разрабатывается.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что парк планируется благоустроить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Ранее специалисты в сфере сохранения культурного наследия и архитекторы написали открытое письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой в связи со своей обеспокоенностью возможной гибелью парка из-за благоустройства.

Алла Чижова