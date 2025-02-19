Среднюю дамбу в Перми расширят на две полосы

В Перми краевые власти запланировали строительство второй очереди путепровода на ул. Революции (так называемая «средняя дамба»). Общая длина составит 257 метров с расширением с четырех полос движения (2+2) до 6 полос (3+3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сейчас проходит актуализация проекта 2-й очереди развязки, чтобы сделать более комфортным выезд к Бульвару Гагарина», – цитирует губернатора Дмитрия Махонина его пресс-служба. На эти работы в трехлетний период закладывается 1,7 млрд руб.

Кроме того, запланированы дополнительные транспортные работы в деревне Кондратово. В рамках соглашения с ООО «Специализированный застройщик «Заостровка» планируется обустройство съезда из Кондратово на ул. Строителей (микрорайоны Заостровка и Парковый). В 2025 году из на строительство будет выделено 450 млн руб., в том числе 200 млн руб. – за счет поступлений от застройщика.

Напомним, средняя дамба была построена в 2004 году. Она соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы Перми.