«Ъ» оценил, как атака на станцию КТК повлияет на мировой рынок нефти

Вице-премьер Александр Новак заявил вчера, 18 февраля, на совещании с президентом, что после атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума со стороны ВСУ объемы транспортировки снизились на 30–40%. По оценкам «Ъ», каждый месяц мировой рынок не будет получать более 1,5 млн тонн сырья. По мнению опрошенных экспертов, это станет драйвером для дальнейшего роста цен, которые уже начали повышаться.

Как писал «Ъ», кроме России (24%) и Казахстана (20,75%) крупнейшими акционерами КТК являются структуры американских Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell (совместно с «Роснефтью» — 7,5%) и Oryx (1,75%). Кроме того, пакетами владеют ЛУКОЙЛ (12,5%), британская BG и итальянская Eni (по 2%).

Около 74% объемов прокачки пришлось на долю американских и других западных грузоотправителей в 2024 году, сообщили «Ъ» в «Транснефти». По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, Россия и отечественные участники консорциума в этой ситуации пострадают меньше всего с учетом небольших потерь в прокачке. Каждый месяц мировой рынок не будет получать более 1,5 млн тонн сырья. Как отмечает источник «Ъ» на рынке, для западных компаний потеря объемов прокачки и выручки не станет критичной, но будет крайне неприятной.

Подробности — в материале «Ъ» «Станция КТК подкачала цены».