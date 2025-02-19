Бывшая сотрудница УУНиТ не смогла взыскать с вуза 605 тысяч рублей

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска бывшему аналитику отдела планирования научной и инновационной деятельности Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Танзиле Шарафеевой. Истец просила суд, в частности, признать увольнение незаконным, восстановить ее в должности, а также взыскать с ответчика 105 тыс. руб. зарплаты за время вынужденного прогула и 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

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Ответчик исковые требования не признал. В суде он пояснил, что госпожа Шарафеева работтала в должности во время декрета основного сотрудника. Районный прокурор, участвовавший в судебных заседаниях, также просил отказать в иске.

Танзиля Шарафеева заявляла в суде, что ее увольнение связано с желанием университета избавиться от «неугодного работника». Так, по ее словам, работодатель досрочно вернул основного сотрудника на работу.

Разрешая спор, суд учел, что истца уволили в связи с истечением срока трудового контракта.

Венера Хисамова