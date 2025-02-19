Россия обошла США по импорту СПГ в Японию

В январе Япония импортировала 6,6 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что на 9% выше показателя прошлого года. В общем объеме импорта СПГ доля России составила 573 тыс. т , на 26% обойдя поставки из США (454 тыс. т). При этом в конце 2024 года импорт американского СПГ, напротив, превышал российский. Статистику приводит японский Минфин.

Отмечается, что, несмотря на общее снижение импорта СПГ из России на 12%, это самый высокий показатель за последние пять месяцев. В России крупнотоннажный СПГ производится на заводах «Сахалинской энергии» (совладельцы — «Газпром», Mitsui и Mitsubishi), «Ямал СПГ» (участники — «НОВАТЭК», TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). США в то же время снизили импорт природного газа в Японию на 24%. Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поставки СПГ выросли на 33% — до 2,032 млн т, а с Ближнего Востока — упали на 11%, до 647 тыс. т.

Япония является вторым в мире покупателем СПГ. В ноябре 2023 года доля РФ в общем объеме японского импорта СПГ составила 9,49%

Подробнее об импорте СПГ из России — в материале «Ъ» «СПГ качается в Азию».