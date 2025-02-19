Экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников стал первым вице-премьером ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 19 февраля назначил первым заместителем председателя регионального правительства Дмитрия Бердникова. Ранее он исполнял обязанности простого вице-премьера, а с ноября 2022-го до мая 2023 года занимал пост первого замглавы Мариуполя. Еще одним первым вице-премьером ДНР является экс-министр энергетики Нижегородской области Андрей Чертков, а возглавляет правительство республики Евгений Солнцев, до переезда в Донбасс работавший в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Фото: Администрация города Иркутска Экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Фото: Администрация города Иркутска

В ДНР Дмитрий Бердников приехал из Якутии, где в 2020–2022 годах занимал должность первого зампреда республиканского правительства. А вся его предыдущая карьера была связана с Иркутском, где господин Бердников в 2014 году стал депутатом гордумы областного центра, а в марте 2015-го был избран мэром по итогам голосования в городском парламенте. В 2019 году перед очередными выборами в Иркутскую гордуму у градоначальника произошел конфликт с местным отделением «Единой России», вследствие которого Дмитрий Бердников и 39 его сторонников сняли свои кандидатуры с внутрипартийных праймериз. В итоге градоначальник был все же выдвинут единороссами и победил на выборах, однако отказался от депутатского мандата, чтобы остаться на посту главы города до истечения полномочий в марте 2020 года.

Божена Иванова