На Ямале открылся первый в России испытательный центр для дронов

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) открыли Арктический испытательный центр — первую в России площадку для испытания новых моделей беспилотников, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В открытии центра приняли участие заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин и первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин. Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, открытие площадки поможет развивать регион. «Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике»,— сказал он.

Объект был создан за полгода — как рассказал Александр Калинин, на его территории будут базироваться компании, проводящие испытания беспилотников в арктических условиях. На стационарной площадке «Обдорск» были возведены два модульных здания для беспилотников и спецтехники, она также оборудована посадочной площадкой, проездами и перроном. Еще одна посадочная площадка, мобильная, создана на базе двух вездеходов «Бурлак» — ее возможно оперативно разворачивать в любом районе и легко адаптировать к различным задачам.

Арктический испытательный центр стал единственной в РФ площадкой, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, которые будут обслуживать специалисты, имеющие опыт работы с пилотируемой авиацией. В дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что позволит снизить издержки на транспорт и ускорить доставку грузов.

Напомним, о создании центра было объявлено в июне прошлого года — Ямал вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» по созданию инфраструктуры для БПЛА вместе с Самарской и Томской областями.

Ирина Пичурина