В США освобожден индейский активист Пелтиер, за которого боролся еще СССР

Активист движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году. Джо Байден перед уходом с поста президента США заменил 80-летнему тяжело болеющему Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активист движения американских индейцев Леонард Пелтиер

Фото: Angel White Eyes, NDN Collective / AP Активист движения американских индейцев Леонард Пелтиер

Фото: Angel White Eyes, NDN Collective / AP

Как сообщает агентство AP, Пелтиер покинул тюрьму во Флориде во вторник. За воротами, где его встречали около двух десятков сторонников и журналисты, он сел в ожидавший его внедорожник и уехал к родным в Северную Дакоту.

«Сегодня я наконец-то свободен! Хоть они меня и посадили, но сломить мой дух не смогли»,— заявил он перед отъездом и поблагодарил всех своих сторонников по всему миру, боровшихся за его свободу. Своей вины в убийстве двух сотрудников ФБР Леонард за все эти годы не признал. Его регулярные обращения к властям США с просьбой о помиловании отклонялись.

Последний такой отказ он получил в июле 2024 года, что позволяло ему обратиться за помилованием снова только в 2026 году. Решение Джо Байдена заменить Пелтиеру тюремное заключение домашним арестом было раскритиковано некоторыми официальными лицами, в том числе бывшим главой ФБР Кристофером Рэем, который назвал Леонарда Пелтиера «безжалостным убийцей».

Алена Миклашевская