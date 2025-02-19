В Академическом районе Екатеринбурга открыли первый в истории РФ новый райсуд

В Екатеринбурге 19 февраля состоялось торжественное открытие нового здания Академического районного суда. Это первый в истории современной России новый районный суд.

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«Мне приятно, что Владимир Андреевич [Дмитриев, председатель Свердловского областного суда] взялся за реализацию этого серьезного, на первый взгляд, неподъемного проекта, и тем не менее у всех все получилось. Строители, городские, региональные власти сработали как одна команда, чтобы жителям этого района было удобно обращаться в суды»,– сказал глава региона Евгений Куйвашев во время церемонии открытия.

По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, президентом были назначены 16 судей Академического районного суда и в ближайшее время будет сформирован состав мировых судей судебного района. «Постановлением президиума Свердловского областного суда принято решение считать днем начала деятельности Академического районного суда города Екатеринбурга 28 февраля 2025 года»,– сообщил господин Дмитриев.

Здание Академического районного суда построили за короткие сроки. Оно состоит из двух блоков для размещения 10 участков мировых судей и районного суда. Общая площадь здания составляет почти 17 тыс. кв. м, в нем располагается 30 залов судебных заседаний. В новом суде будут трудиться 139 человек. Всего на строительство здания суда было направлено более 2,6 млрд руб. из областного бюджета.

Как отметил заместитель гендиректора судебного департамента при Верховном Суде РФ Егор Игнащенко, открытие нового суда позволит равномерно распределить нагрузку между судебными районами Екатеринбурга.

В церемонии открытия также приняли участие председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года. Общая площадь района составляет 4,5 тыс. га. Население района – более 100 тыс. человек.

Алина Шульгина