В Академическом районе Екатеринбурга завершили строительство суда

В Екатеринбурге завершили строительство Академического районного суда, сообщил мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Завершенную постройку он проинспектировал совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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Разрешение на ввод здания суда в эксплуатацию было получено в декабре 2024 года. Оно будет состоять из двух корпусов высотой три и четыре этажа. Торжественное открытие состоится в конце февраля, суд начнет работу 1 марта.

Господин Орлов сообщил, что появление нового районного суда – это прецедент для современной России. По его словам, в дальнейшем в Академическом появятся собственный ЗАГС, прокуратура, УФНС и отделения других ведомств.

Напомним, строительство здания суда в Академическом началось в ноябре 2023 года. Там расположили 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Согласно контракту на «Госзакупках», на строительство выделено 945, 7 млн руб.

Анна Капустина