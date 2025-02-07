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На Дону потребители стали покупать крепкий алкоголь на 10% чаще

В Ростовской области розничные продажи алкоголя в 2024 году увеличились на 3% и составили около 4,9 млн декалитров (дал). Об сообщает РБК Ростов со ссылкой на центр исследований рынков алкоголя «ЦИФРРА».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года доля Ростовской области в общем объеме продаж спиртного в Южном федеральном округе составила примерно пятую часть. По темпам роста спроса регион занимает первое место среди южных городов: потребление водки, коньяка и крепких ликеров выросло в среднем на 10%, однако спрос на слабый алкоголь снизился.

Потребительский интерес к различным сегментам алкоголя на Дону продолжает расти. В 2024 году продажи игристых и шампанских вин увеличились на 14,7%, и составили почти 710 тыс. дал, что превышает общий рост по ЮФО 11% до 3,23 млн дал. Объем реализации вина в регионе вырос на 4,1% и составил 1,06 млн дал., тогда как в целом по ЮФО этот показатель составил всего 3% и вырос до 5,73 млн дал.

На Дону за последние три года спрос на водку в рознице увеличился на треть, что почти вдвое превышает рост показателей в ЮФО. Потребление ликероводочных изделий с содержанием спирта составляет более 25% и продолжает показывать положительную динамику: за год их потребление выросло на треть, а за последние три года — в 2,4 раза.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дон и Кубань приходится 60% от продаж крепкого алкоголя на юге России. По итогам 2024 года спрос на крепкий алкоголь в Южном федеральном округе за год увеличился на 7%, а объем розничных продаж водки, коньяка и крепких ликеров составил почти 10 млн декалитров.

Снежана Стодольская

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